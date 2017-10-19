فرشاة ذكية تغسل الأسنان في 3 ثوان (صور)

ابتكر نيكولاس نيشيل، 28 عامًا، فرشاة أسنان يمكنها تنظيف الأسنان في أقل من 3 ثوانٍ، وهي فرشاة كهربائية مزودة برؤوس دورية وسط كل رأس مشط يضغط لإنزال المعجون.

وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية إلى أن الفرشاة تدعى “أونيكو” ولها أحجام مختلفة، وتكلفتها 88 جنيها إسترلينياً ويمكن أن تتحكم في مدى سرعة التنظيف من خلال الرؤوس المدورة التي بها 22 رأسًا في 3 مقاطع لغسل الأسنان العلوية في وقت واحد.

كما تقوم الفرشاة الذكية بتنظيف اللسان عن طريق تحويل تركيبة معجون الأسنان وغسل الفم من خلال الفوهات الصغيرة المجهزة.

وادّعى نيشيل أن مصدر إلهامه لاختراع الفرشاة عندما كان في سن الثامنة عشرة من عمره في العام 2007، وكان يجلس على الأريكة يشاهد فيلماً ويريد أن ينام، وكان يجب عليه غسل أسنانه أولاً، ووجد الفرشاة اليدوية، وكان الأمر بالنسبة له مزعجاً بشكل كبير.

واستطاع نيشيل لاحقًا تأسيس شركته “أونيكو”، وبنى أول نموذج لها في العام 2016 بفضل تمويل جماعي.

وقال المنتج الإيطالي: “أونيكو أول فرشاة ذكية تحصل على براءة اختراع ويمكن أن تنظف جميع الأسنان في 3 ثوانٍ فقط”.

وأوضح “نيشيل” الفرق بين “أونيكو” وفراشي الأسنان الأخرى، حيث قال إن “أونيكو فرشاة ذكية تعمل بالموجات الكهربائية، ما يضاعف تأثيرها بالعمل بالموجات فوق الصوتية لكل جزء من الأسنان ولا تسبب ضرراً لمينا الأسنان أو اللثة”.

وأضافت الصحيفة أن حوالي 200 شخص رصدوا أكثر من 21 ألف جنيه إسترليني من أصل 67 ألف إسترليني بهدف التمويل الجماعي لأونيكو.