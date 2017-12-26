أطباء يعثرون على 152 جسمًا معدنيًا داخل بطن سيدة (صور)

صُدم الأطباء بعد عثورهم على 152 قطعة معدنية، اشتملت على مسامير داخل بطن سيدة روسية مسنّة تدعى نينا.

ونقلت نينا البالغة من العمر 74 عامًا إلى مستشفى “أولان أودى” شمال الحدود المنغولية في جنوب شرق روسيا، وهي تشكو من ارتفاع درجة الحرارة.

ولكن بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صدم الأطباء بعد اكتشاف سبب مرضها على الآشعة السينية.

ووجد الجراحون أكثر من 152 جسمًا معدنيًا داخل معدة السيدة المسنة، وشمل ذلك المسامير الطويلة والخردة المعدنية، التي بلغ طولها حوالي 6 بوصات وقلادة فضية قيّمة.

وكشفت نينا السبب الغريب وراء أكلها للمعادن، وهو أنها ظنت أن أكل المعادن سيخفف من إصابتها بفقر الدم ويساعد على تعزيز مستويات الحديد بالجسم.

ورغم أنها كشفت أنها بدأت أكل المعادن قبل 14 عامًا، إلا أن معدتها كانت سليمة تمامًا ولم تتعرض لأي إصابات، وهي الآن في حالة مستقرة ولا يوجد خطر على حياتها.