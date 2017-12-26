رسميًا.. “الصحة العالمية” تدرج إدمان ألعاب الفيديو على قائمة أمراض 2018

أدرجت منظمة الصحة العالمية في قائمة الأمراض المعترف بها لعام 2018، مرضًا عقليًا جديدًا باسم “اضطراب ألعاب الفيديو”.

وقالت مجلتا “فوربس ونيوزويك” الأمريكيتان إن: “هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها إدراج الاضطراب العقلي المترتب على إدمان ألعاب الفيديو الإلكترونية، ضمن قوائم الأمراض المعترف بها صحيًا، والتي يتوجب رصدها، ويُنصح أن تكون لها عيادات وأطباء ووصفات علاجية”.

اضطراب عقلي

وأضافت “نيوزويك” أن: “مسودة الدليل التشخيصي رقم 11 لقائمة الأمراض التي تصدرها منظمة الصحة العالمية وتجددها سنويًا، تتضمن لعام 2018 اضطراب ألعاب الفيديو والألعاب الرقمية باعتباره إدمانًا ومرضًا عقليًا”.

وتشخص المنظمة الدولية هذا المرض بأنه: “نمط سلوك مستمر أو مكرر لألعاب الفيديو أو الألعاب الرقمية، سواء كان عبر الإنترنت أو غير متصل بالشبكة العنكبوتية، يتسم لدى من يعاني منه بضعف السيطرة على النفس وعدم القدرة على التوقف عن ممارسة ذلك لساعات طويلة وبكثافة عالية”.

عواقب وخيمة

ونقلت “فوربس” عن فلاديمير بوزنياك، عضو إدارة الصحة العقلية لمنظمة الصحة العالمية، قوله إن: “الأخصائيين يحتاجون إلى الاعتراف بأن اضطراب الألعاب تكون له عواقب وخيمة”.

وأوضح أن الكثيرين من ممارسي الألعاب الرقمية ليسوا كمدمني الكحول، لكن الإفراط في ذلك ولمدة 12 شهرًا، مثلًا، يمكن أن يحدث اضطرابات بآثار سلبية تحتاج إلى عيادات وأطباء وعلاجات”.