في عملية نادرة.. إزالة 148 حصوة من مرارة امرأة هندية (صور)

أزال الأطباء 148 حصوة بحجم حبات الذرة من مرارة امرأة هندية تُدعى “هوما باي”، والتي يعتقد أنها بين 40 و 50 سنة.

وعانت “باي” من ألم في البطن لأكثر من عام، وجرى إدخالها الأسبوع الماضي إلى مستشفى “غيفان غيوتي” في مادهيا براديش، بالهند، حيث وجد الأطباء مجموعة من الحجارة في المرارة.

وفي عملية جراحية استمرت ساعة ونصف الساعة، أزال فريق من الأطباء كل حجر على حدة، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويعتقد أن الحصوات تكونت لدى “باي” نتيجة نظام غذائي دهني، ومن غير الواضح مدى خطورة حالتها، ومع ذلك، يمكن أن تسبب الحصى في المرارة انزعاجًا شديدًا إذا قامت بسد إحدى القنوات الصفراوية.

وقال الدكتور ماركوس دامور، الذي قاد الجراحة، إن المريضة كانت تعاني من ألم في البطن لأكثر من عام، وقالت إنها زارت العديد من الأطباء في الماضي، ولكن لم يجر أحد التصوير بالموجات فوق الصوتية لها.

وأضاف: “جاءت إلينا في 8 كانون أول/ديسمبر، وأجرينا أولًا عدة اختبارات بما في ذلك اختبار الدم وكان كل شيء طبيعيًا، ثم أجرينا عملية التصوير بالموجات فوق الصوتية، حيث وجدنا حجارة كثيرة في المرارة، ولكن لم نكن نعرف أنها ستكون عنقودية”.

وبلغت حجم الحجارة ما بين 4-6 ملم، وأشار الطبيب إلى أنهم يخططون للقيام بالمزيد من التحليل، ومن غير الواضح كيف تتعافى “باي” الآن، أو إذا كانت في المنزل.