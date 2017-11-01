مقتل 8 وإصابة 100 في انفجار بمحطة كهرباء بالهند

قال مسؤولون حكوميون ومسؤولون بشركة “إن.تي.بي.سي” اليوم الأربعاء، إن انفجارا بمحطة كهرباء تعمل بالفحم أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 100 في ولاية أوتار براديش في شمال الهند. وقالت شركة “إن.تي.بي.سي” التي تدير المحطة في بيان إن نحو 80 شخصا نُقلوا إلى مستشفى الشركة وتم نقل عشرة أشخاص مصابين بجروح خطيرة إلى مستشفيات أخرى.

وقال متحدث إن “صوتا غير طبيعي مفاجئا” دوى في الوحدة السادسة بمحطة أونتشاهار التابعة لشركة (إن.تي.بي.سي) وإن غازات مداخن وبخارا تسرب خلال الحادث.

وأُغلقت المحطة الواقعة ببلدة أونتشاهار.