السعودية تستضيف مؤتمر وزراء الصحة لدول منظمة التعاون الإسلامي

المصدر: د ب أ

تستضيف السعودية في مدينة جدة الشهر المقبل، المؤتمر السادس لوزراء الصحة لدول منظمة التعاون الإسلامي.

وسيعقد المؤتمر تحت شعار “الصحة في جميع السياسات”، ويستمر في الفترة من الخامس وحتى السابع من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وسيشارك في المؤتمر وفود برئاسة وزراء الصحة في الدول الأعضاء، إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المراقبة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين.

ويناقش المؤتمر عدة موضوعات من شأنها تعزيز الصحة وترقية النظم الصحية؛ لتتمكن من تحقيق أهداف برنامج العمل الإستراتيجي حول الصحة، لمنظمة التعاون الإسلامي 2014-2023.