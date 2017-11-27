شاهد.. فيديو مرعب لمحاولة خطف طفلين في السعودية

أثار مقطع فيديو لمحاولة خطف طفلين في أحد أحياء مدينة سعودية، موجة قلق واسعة بين سكان المملكة، ومطالب بالقبض على الخاطف ومرافقيه.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي -وثقته كاميرا مراقبة منزلية مثبتة- سيارة بيضاء تسير ببطء في شوارع أحد الأحياء الخالية من المارة في وضح النهار، قبل أن تتوقف بجانب طفلين وينزل منها شخص يحمل ساطورًا ويتجه نحو الطفلين.

وفر الطفلان اللذان لا يتجاوز عمر أكبرهما 10 أعوام، فور نزول ذلك الشخص من السيارة، ليلحق بهما لبعض الخطوات قبل أن يتوقف؛ بعد أن شاهد سيارة أخرى قادمة في الشارع ذاته.

ولم يتسن لـ”إرم نيوز” التأكد من مكان وتاريخ الحادثة، لكنّ مدونين سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي يقولون، إن الحادثة وقعت في أحد أحياء مدينة الرياض.

وعلى موقع “تويتر”، أنشأ نشطاء وسماً خاصاً بالحادثة بعنوان (#محاولة_خطف_طفل) تحول لساحة للمطالبة بالقبض على الخاطفين، وإنزال أشد العقوبات فيهم، إضافة لتعميم تركيب كاميرات المراقبة أمام المنازل.

ولم يصدر أي بيان رسمي بعد من السلطات الأمنية في المملكة حول حقيقة الفيديو، لكن كل ما يتم تداوله من فيديوهات وصور وحوادث وجرائم في مواقع التواصل، يحظى بمتابعة كبيرة من قبل الجهات المختصة على الدوام.