جرّاح أعصاب إيطالي يعد الناس بالخلود بطريقة غير متوقعة

أعلن “سيرجيو كانافيرو” البروفيسور في جراحة الأعصاب من إيطاليا، وضعه خطة مبتكرة أطلق عليها اسم Vgap، وتنطوي على زراعة أدمغة البشر في أجسام اصطناعية، مُعتقداً أنها ستتيح لهم حياة خالدة.

وذكر “كانافيرو” أن مشروعه يُناقض مشروع زراعة رأس في جسم آخر، والذي يتم في الولايات المتحدة والصين، مُبيناً أن خطته تستند إلى إمكانية تجديد خلايا عصبية قديمة من أدمغة البشر، دون تسببها بمخاطر على الجهاز المناعي.

ويرى البروفيسور أن زراعة الدماغ البشري في جسم اصطناعي، ستُغيّر من الأجسام الفيزيائية التقليدية للبشر، ما من شأنه أن يسمح لهم للسفر بين النجوم، والتكيف بسرعة مع الظروف المختلفة على الكواكب الأخرى.

وبحسب صحيفة The micetimes.asia الصادرة من سنغافورة، فإن المشروع من المقرر دخوله حيز التنفيذ في غضون 3-5 سنوات، وذلك بعد موافقة خبراء روس على التعاون مع العالِم الإيطالي.