المغرب.. 40 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويًا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل نحو 40 ألف إصابة جديدة بالسرطان كل عام في البلاد.

وجاء ذلك خلال تقرير للوزارة، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني المغربي لمكافحة السرطان، الذي يُصادف 22 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل سنة.

وقال التقرير، إن سرطان الثدي عند النساء يأتي في المرتبة الأولى بنسبة 36% من مجموع سرطانات الإناث، يليه سرطان عنق الرحم بنسبة 11.2%، وسرطان الغدة الدرقية بنسبة 8.6 %، ثم سرطان القولون والمستقيم بنسبة 5.9%.

وبالنسبة للذكور يشكل سرطان الرئة الإصابة الأوسع بنسبة 22%، يليه سرطان البروستات بنسبة 12.6%، ثم سرطان القولون والمستقيم بنسبة 7.9%.

ولم تكشف الوزارة عن العدد الإجمالي للمصابين بالسرطان في البلاد، لكنها قالت إنه يتم التكفل بأكثر من 200 ألف مريض بالسرطان كل عام.

وأشارت إلى أن أكثر من مليون و600 ألف امرأة يستفدن من خدمات الكشف عن سرطان الثدي بنسبة تفوق 32 %، من مجموع النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 40 و70 سنة.

وقالت إن الكشف مكّن من تشخيص أكثر من ألف و200 حالة إصابة بسرطان الثدي في العام 2016، موضحة أن كل هذه العمليات تتم تغطية تكاليفها.

ودعت وزارة الصحة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 40 و69 إلى الاستفادة من خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

كما دعت النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 30 و49 سنة إلى الاستفادة من خدمات الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، مشيرة إلى أن هذه الخدمات تقدّم مجانًا في المراكز الصحية.