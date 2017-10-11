في اليوم العالمي لمكافحة السمنة.. السعوديون يستذكرون “الكبسة” وأسبابًا أخرى

أحيا السعوديون اليوم الأربعاء، مناسبة إدراج منظمة الصحة العالمية ليوم 11 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، كيوم عالمي لمكافحة السمنة، مستذكرين أسبابها ونتائجها وطرق علاجها، في بلد يحتل مرتبة متقدمة عالمياً في عدد البدناء.

وتصدرت الوسوم التي تتحدث عن السمنة، اهتمامات المدونين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي طوال ساعات اليوم الأربعاء في مؤشر على القلق المتزايد من السمنة.

وفي موقع “تويتر” الذي يجمع ملايين السعوديين، تحول الوسم “#اليوم_العالمي_لمكافحة_السمنة” الذي تصدر الترند في الموقع لساحة تبادل فيها المغردون السعوديون الأرقام والإحصائيات الحديثة عن السمنة وأسبابها وتجاربهم في مكافحتها.

وحاول المختصون السعوديون من جهات رسمية وأطباء وخبراء تغذية تقديم نصائحهم لسكان المملكة بهدف إيقاف الزيادة في عدد البدناء والانتقال لمرحلة يتراجع فيها عددهم الذي يسبب تداعيات صحية ومادية خطيرة.

وقالت جمعية حماية المستهلك‏ السعودية في تغريدتها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السمنة “#لاتنخدع بتناول المشروبات الغازية السكرية.. لأنها تؤدي لزيادة الوزن و #السمنة #اليوم_العالمي_لمكافحة_السمنة “.

وكتب المغرد السعودي فهد الفهيدي‏ تحت وسم السمنة ذاته “والله أني كل ماجيت أبي أبدأ بالرجيم عارضتني كبسةٍ ماحسبت حسابها” في إشارة لأشهر أكلات السعوديين التي تعد سبباً من أسباب السمنة.

وكرر المغرد سعد تغريدة تم تداولاها على نطاق واسع في المناسبة قائلاً “أحد أسباب السمنة عندنا أن الشاورما بـ 5 ريال والسلطة بـ30 ريال”. حيث يرى مختصو التغذية أن ارتفاع أسعار الغذاء الصحي ورخص الأطعمة التي تحتوي سعرات حرارية عالية ودهون يسبب زيادة في معدلات السمنة بالمملكة.

وكتب أخصائي التغذية السعودي عمر الحميدان في اليوم العالمي للسمنة “#الرياضه_تستحق_ساعه لكن تذكر السكر يمنع جسمك من حرق الدهون ويزيد تخزينها بسبب مستويات الأنسولين العالية”.

وعلق الفنان السعودي عبدالمجيد الرهيدي بتغريدة ساخرة ‏ “ثلاثة شهور مشترك في النادي ومافي فايدة، لكن الوضع لو استمر اكتر من كدا حروح بنفسي وافهم ايش الهرجه”.

وكتب طبيب القلب السعودي المعروف، الدكتور خالد النمر‏ “#اليوم_العالمي_لمكافحه_السمنه ابدأ بنفسك وأطفالك..وساعدهم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”.

ونصح المشرف على حساب “ترياق‏” الصحي متابعيه بالقول “الابتعاد عن الوجبات السريعة وتناول الأغذية الصحية من أهم وسائل مكافحة السمنة #اليوم_العالمي_لمكافحة_السمنة”.

وكتبت صحة الرياض عبر حسابها في “تويتر” “تمثل السمنة مشكلة صحةٍ عموميةٍ ومشكلةً للنظام العام بسبب انتشارها والتكاليف والآثار الصحية التي تسببها، وتكون النساء اللواتي يعانين من السمنة أثناء الحمل، أكثر عرضة لخطر حدوث مضاعفات الولادة والحمل”.

ووفقاً لإحصاءات رسمية، تبلغ نسبة السمنة في السعودية 28.7%، وتبلغ نسبة زيادة الوزن 30.7% في الفئة العمرية من 15 فما فوق من الرجال والنساء حسب نتائج المسح الوطني للمعلومات الصحية عام 2013.

كما تبلغ نسبة السمنة 9.3% لدى الأطفال في عمر المدرسة، و6% لدى الأطفال في الفئة العمرية ما قبل عمر المدرسة.

وأطلقت وزارة الصحة السعودية قبل ثلاث سنوات برنامج حكومي لمكافحة السمنة، لكن لم يصدر أي أرقام رسمية حتى الآن لما حققه البرنامج الذي يعمل على عدة مستويات تثقيفية وتوعوية وطبية.

وتقول أحدث دراسة لمنظمة الصحة العالمية تم نشرها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السمنة، إن معدلات البدانة لدى الأطفال والمراهقين ارتفعت إلى 10 أضعاف من مستوياتها السابقة على مستوى العالم خلال الأربعين عاما الماضية.

وحثت الدراسة، التي نُشرت في دورية “لانسيت” العلمية، الحكومات على اتخاذ إجراءات فورية للحد من تسويق الأطعمة والمشروبات غير الصحية والمليئة بالسعرات الحرارية والسكريات والموجهة للأطفال ومنع توافرها في المدارس، كما اقترحت فرض ضرائب على المشروبات السكرية.

ورفعت السعودية مؤخراً أسعار المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب 50 بالمئة و 100 بالمئة على التوالي، فيما تمنع بيع بعض أنواع الأغذية في المدارس، لكن كل تلك الإجراءات لا تزال غير ناجعة لمكافحة ظاهرة السمنة التي تكلف أكبر بلد خليجي مبالغ طائلة لعلاج الأمراض الناتجة عن السمنة في مستشفياتها الحكومية المجانية.