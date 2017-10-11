أبوظبي تعفي المستثمرين السعوديين من الرسوم وتعاملهم معاملة الإماراتيين

أصدرت حكومة أبوظبي قرارًا تضمن إعفاء المستثمرين السعوديين من الرسوم ومعاملتهم معاملة المواطن الإماراتي.

وقال وكيل وزارة التجارة والاستثمار السعودي ،عبدالرحمن الحربي، إن حجم التبادل التجاري بين السعودية والإمارات وصل إلى نحو 75 مليار ريال.

جاء ذلك خلال الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال الذي عقد اليوم، في فندق قصر الإمارات في أبوظبي تحت شعار “معًا – أبدًا”، وسط حضور وزاري وعدد من رجال أعمال البلدين.

وينظم الملتقى في إطار مخرجات اتفاق”خلوة العزم” ،بين الإمارات والسعودية؛ بهدف تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري، وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة، تعزز تنويع مصادر الدخل ،واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد ،وزيادة حجم الصادرات غير النفطية.

ويشارك في الملتقى وفد سعودي يضم أكثر من 120 مشاركًا ،من مسؤولي عدة قطاعات حكومية ،ورجال وسيدات ورواد الأعمال.

وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بحجم أعمال تخطّى 30 مليار درهم ،ويغطي 16 قطاعًا من أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وهي المقاولات والعقارات إضافة إلى أن هناك 32 شركة ومجموعة استثمارية من كبريات الشركات والمجموعات الاستثمارية الإماراتية، تنفذ مشاريع استثمارية كبرى في السعودية.