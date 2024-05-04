"عصيت ربنا".. عمر كمال يكشف عن علاقته بطليقة أحمد الفيشاوي

كشف مغني المهرجانات المصري عمر كمال لأول مرة عن علاقة حب جمعت بينه وبين سيدة الأعمال ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، مشيرا إلى أنه ابتعد عنها؛ لأن علاقاتهما كانت "ضارة"، وقال: "ممكن أكون في علاقة وعصيت ربنا، فربنا يديني قلم ويكسرني علشان يسمع صوتي".

وكان عمر كمال قد نفى عدة مرات وجود أي علاقة بينه وبين ندى الكامل بعد تداول أنباء عن ارتباطهما وظهورهما معا في أكثر من مكان.

وحول علاقته بندى الكامل قال عمر خلال لقاء تلفزيوني: "أنا مبحبش أتعرف بموضوع عاطفي أو شخصي، وزعلت لما علاقتي اتعرفت؛ لأن مردودها عند الناس مكنش كويس ومش عارف الناس شافت الموضوع إزاي".

وأضاف كمال: "أنا في الفترة دي مكنتش متزن نفسيًا ومكنتش بنام غير بأدوية ومهدئات، وسلوكي مكنش مضبوط، والأدوية كانت مأثرة عليا لدرجة أن ممكن حد ياخد مني مبلغ وأنسى خالص، وكنت بأخد الأدوية دي بدون علم، وناس وصفت لي ودخلت في متاهة، والموضوع قلب معايا بهلوسة، ومرة مدير أعمالي راح جابني من على الدائري وأنا خابط العربية، وتاني يوم معرفتش أني عملت كده، والسنة والنص دي أثرت على شغلي".