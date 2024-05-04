"عصيت ربنا".. عمر كمال يكشف عن علاقته بطليقة أحمد الفيشاوي
كشف مغني المهرجانات المصري عمر كمال لأول مرة عن علاقة حب جمعت بينه وبين سيدة الأعمال ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، مشيرا إلى أنه ابتعد عنها؛ لأن علاقاتهما كانت "ضارة"، وقال: "ممكن أكون في علاقة وعصيت ربنا، فربنا يديني قلم ويكسرني علشان يسمع صوتي".
وكان عمر كمال قد نفى عدة مرات وجود أي علاقة بينه وبين ندى الكامل بعد تداول أنباء عن ارتباطهما وظهورهما معا في أكثر من مكان.
وحول علاقته بندى الكامل قال عمر خلال لقاء تلفزيوني: "أنا مبحبش أتعرف بموضوع عاطفي أو شخصي، وزعلت لما علاقتي اتعرفت؛ لأن مردودها عند الناس مكنش كويس ومش عارف الناس شافت الموضوع إزاي".
وأضاف كمال: "أنا في الفترة دي مكنتش متزن نفسيًا ومكنتش بنام غير بأدوية ومهدئات، وسلوكي مكنش مضبوط، والأدوية كانت مأثرة عليا لدرجة أن ممكن حد ياخد مني مبلغ وأنسى خالص، وكنت بأخد الأدوية دي بدون علم، وناس وصفت لي ودخلت في متاهة، والموضوع قلب معايا بهلوسة، ومرة مدير أعمالي راح جابني من على الدائري وأنا خابط العربية، وتاني يوم معرفتش أني عملت كده، والسنة والنص دي أثرت على شغلي".
واستطرد كمال: "ممكن الغلط يكون من عندي لأني عملت في نفسي كده، هي مكانتش فاتحة خير عليا والمفروض الإنسانة اللي معايا لما تلاقيني بميل ناحية الغلط متميلش معايا لأ تعدلني، تجربة مكانتش حلوة عليا السلبي فيها أكتر من الإيجابي، وأنا اللي خدت قرار الانفصال لأني كنت بقع ومش نفسي، أنا حبيتها أكيد ولكن التجربة ضرتني".
وتابع مغني المهرجانات حديثه: "ربنا حبيبي، وفي كل موقف في حياتي كنت هقع فيه شالني، وربنا عمل ده ممكن يكون علشان أمي أو اخواتي أو خير بعمله أو علشان براعي ربنا في فرقتي، أنا دايمًا بصحي نفسي ودايمًا عندي النفس اللوامة، وطول ما أنا بدخل ربنا في طرف الميزان همشي كويس".
وختم كمال حديثه بالقول: "ممكن أكون في علاقة وعصيت ربنا، فربنا يديني قلم ويكسرني علشان يسمع صوتي، وأنا فوقت وحاولت ترجعلي وأول ما أتأكدت أني مش راجع شوفت الوش التاني، وناس تانية ظهرت، طب ده أنا قرأت دراسة بتقول أن الشخص الطبيعي السوي العادي علشان يطلع من علاقة ويستشفى منها عايز 6 أشهر، وبدأ ربنا يبينلي حكمته وأن قراري صح".