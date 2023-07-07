6 قتلى و68 مصابًا إثر حريق دار للمسنين في ميلانو

لقي ستة أشخاص حتفهم، وأصيب 68 على الأقل جرّاء حريق شب في دار للمسنين في ميلانو، وفق ما ذكرته وكالات أنباء إيطالية، اليوم الجمعة.

وأكد المتحدث باسم خدمة الإطفاء الوطنية، لوكا كاري، عدد القتلى، موضحًا أنه تم إخماد الحريق، وأن أسبابه قيد التحقيق.

وقال كاري، إن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة، بينما أصيب 15 بإصابات خطيرة، لكنها لا تهدد الحياة، وإن نحو 50 إصابة جروحها طفيفة.