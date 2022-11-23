إيطاليا تعتقل زعيمة للمافيا و48 آخرين في مداهمة خارج ميلانو

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 49 من المشتبه في أنهم أفراد عصابات في مداهمة على مشارف ميلانو اليوم الثلاثاء من بينهم خمس نساء إحداهن متهمة بتزعم وحدة محلية من مافيا ندرانجيتا التي نما نشاطها بشكل يثير الخوف.

ويندر أن تتولى امرأة الزعامة في عالم المافيا الذي يهيمن عليه الرجال.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أليساندرا سيريتي ممثلة الادعاء قولها في مؤتمر صحفي إن المرأة المتهمة بتزعم وحدة ندراجيتا في بلدة رو على مشارف ميلانو "أشد قسوة من الرجال".

وقالت الشرطة في بيان إن أفراد العصابات المقبوض عليهم يواجهون اتهامات من بينها الابتزاز وتهريب المخدرات وارتكاب أعمال عنف والحرق العمد، وأضافت أن بعضهم اعتاد ترويع الناس بتهديدهم بإرسال أجزاء من جثث حيوانات إليهم.

وقال فرانشيسكو ميسينا مدير الإدارة المركزية لمكافحة الجريمة بالشرطة الإيطالية إن التحقيق كشف المدى الذي وصلت إليه ندرانجيتا، أقوى عصابات المافيا الإيطالية، في توسيع نفوذها من معاقلها الجنوبية في كالابريا إلى الشمال الصناعي.

وفي عملية منفصلة، ألقت الشرطة القبض على 37 شخصا مرتبطين بمافيا كامورا في مداهمة خارج مدينة نابولي عقب تحقيق استمر ثلاث سنوات في اتهامات بالابتزاز وتهريب المخدرات.

وحلت الحكومة الإيطالية اليوم الثلاثاء المجلس المحلي لمدينة أنزيو جنوبي روما قائلة إن المافيا اخترقته، الأمر الذي يبرز المخاوف بشأن اتساع نطاق الجريمة المنظمة.