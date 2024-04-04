مسلسل"نظرة حب".. باهت نصًّا وبلا لمعة إخراجية

يدور مسلسل "نظرة حب" حتى الآن خارج دائرة التشويق، محولاً فلسفة الحب وفق نظرية "توأم الشعلة"، حيث يقابل كل إنسان توأم روحه مرة واحدة في العمر، لكن ربما في توقيت صعب، ومع جمال هذه الفكرة وإمكانية البناء عليها دراميًّا، إلا أن العمل بأحداثه الرتيبة وإمكانية توقعها، ألغى قوة أي فعل درامي أو تصعيد حقيقي، قد ينقذ تلك النظرة من أن تكون باهتة.

توأمة الحب بين شخصية بحر (باسل خياط) وقمر (كارمن بصيبص) جاءت متأخرة، واستحالة الحب بينهما ناجم عن الفوارق الطبقية، بين بحر الذي يعيش في حي شعبي اسمه "النفق" بعد أن ترك سوريا وحربها وخلف أختاً ميتة وزوجة وابناً هاربين، وبين حياة "قمر" المليئة بالرفاهية فهي ابنة أحد زعماء السياسة اللبنانين المرشح للانتخابات.

قصة تبدو من مفاصلها الأساسية مستهلكة، إضافة إلى البطء القاتل في تنمية الصراع، ولتحقيق نوع من التوازن يُصوِّر العمل بحر كزعيم لحارة النفق، في مقابل الزعامة السياسة لوالد حبيبته، ولا يزيد من توتُّر الحكاية وزخمها الحادث الذي يودي بقمر، ولا حتى المؤامرة التي تضع العاشق المتيم كمتهم وحيد.