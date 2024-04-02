أداء باسل خياط في "نظرة حب".. بين "الأضعف" و"الأسطوري"

البعض عزا عدم خصوصية تمثيل النجم خياط إلى بطء ورتابة أحداث "نظرة حب" لدرجة اعتبروا فيها أن "المسلسل كله فاشل، والسيناريو غير متماسك وممل"، معتبرين أن مشاركة النجم السوري فيه "زحطة كبيرة".

بينما رأى بعض المنتقدين أن السبب يعود إلى تحميل بطل مسلسل "الكاتب" عبء نجاح العمل ككل، في حين أنه لا يستطيع إنجاح العمل منفردًا، رغم جمالية الثنائية التي تجمعه بالممثلة اللبنانية بصيبص.

بالمقابل هناك من أثنى على أداء باسل خياط، وخاصةً في مشهد عرس ابنة أخيه الذي انتشر كثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ورقص فيه بطل العمل على أغنية "أنا بعشق البحر" التي غنَّتها "نجاة الصغيرة"، وكانت دموعه تُغالِبه، بحيث شبَّه البعض حركاته الراقصة بأنها أشبه بالسباحة على أنغام تلك الأغنية وكلماتها.

إذ كتب أحد المعلقين: "كمية الإبداع التي جسَّدها الرائع باسل خياط في هذا المشهد لا توصف. أداء أسطوري لفنان عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وعلَّقت معجبة: "وأنا بعشق البحر، ما تبلى هالفتلة يا بحر، رقصة باسل خياط بمسلسل نظرة حب بتحسها متل موج البحر ومتل الصوفية.. عم يغرد مع الغنية بروحانية عالية وهاد المشهد توب. لك حتى نظرة عيونه والدمعة رائعة".

لكن لا يمكن التعويل على حسن الأداء ضمن مشهد واحد في عمل درامي كامل، ليبقى أداء الممثل السوري بين صد ورد للمنتقدين الذي ينتظرون زيادة جرعة التشويق بعدما تورط "بحر" بجريمة قتل على طريق التهريب.