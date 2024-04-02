أداء باسل خياط في "نظرة حب".. بين "الأضعف" و"الأسطوري"
اعترض بعض النقاد والكثير من رواد التواصل الاجتماعي على أداء الممثل السوري باسل خياط في مسلسل "نظرة حب" كتابة رافي وهبي، إخراج حسام علي، وإنتاج شركة إيبلا، الذي يشترك في بطولته مع الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، معتبرين أنه يكرر نفسه ولا يحقق مساحة خاصة في الأداء مع اختلاف الشخصيات التي يجسدها.
ومن بين المنتقدين الصحفي إيلي مرعب الذي كتب على صفحته في موقع X: "برأيي الأضعف بالأداء كان باسل خياط في مسلسل نظرة حب. بالفترة الأخيرة قدم باسل أعمالاً لم تكن على مستوى موهبته وحضوره على عكس زميله محمود نصر في ولاد بديعة إذ قدم دور العمر ونجح جماهيرياً، والعمل انتشر وحقق نسبة مشاهدة عالية".
في حين ترى الناقدة سها مصطفى أن ثمة تكرارًا في الحكاية عن الحب المستحيل بين فتاة غنية وشاب فقير، وهذا ما جعل أداء "خياط" يُقارب ما قدمه زميله "تيم حسن" ضمن مسلسل الهيبة في الأعوام السابقة، إذ يحاول من خلال شخصية "بحر" تجسيد دور زعامة لشاب بسيط من حيّ فقير، يعيش في عالم الجريمة والفقر، لكن زعامته ضمن حارة تمارس مراهنات شعبية في سباقات الدراجات النارية.
البعض عزا عدم خصوصية تمثيل النجم خياط إلى بطء ورتابة أحداث "نظرة حب" لدرجة اعتبروا فيها أن "المسلسل كله فاشل، والسيناريو غير متماسك وممل"، معتبرين أن مشاركة النجم السوري فيه "زحطة كبيرة".
بينما رأى بعض المنتقدين أن السبب يعود إلى تحميل بطل مسلسل "الكاتب" عبء نجاح العمل ككل، في حين أنه لا يستطيع إنجاح العمل منفردًا، رغم جمالية الثنائية التي تجمعه بالممثلة اللبنانية بصيبص.
بالمقابل هناك من أثنى على أداء باسل خياط، وخاصةً في مشهد عرس ابنة أخيه الذي انتشر كثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ورقص فيه بطل العمل على أغنية "أنا بعشق البحر" التي غنَّتها "نجاة الصغيرة"، وكانت دموعه تُغالِبه، بحيث شبَّه البعض حركاته الراقصة بأنها أشبه بالسباحة على أنغام تلك الأغنية وكلماتها.
إذ كتب أحد المعلقين: "كمية الإبداع التي جسَّدها الرائع باسل خياط في هذا المشهد لا توصف. أداء أسطوري لفنان عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
وعلَّقت معجبة: "وأنا بعشق البحر، ما تبلى هالفتلة يا بحر، رقصة باسل خياط بمسلسل نظرة حب بتحسها متل موج البحر ومتل الصوفية.. عم يغرد مع الغنية بروحانية عالية وهاد المشهد توب. لك حتى نظرة عيونه والدمعة رائعة".
لكن لا يمكن التعويل على حسن الأداء ضمن مشهد واحد في عمل درامي كامل، ليبقى أداء الممثل السوري بين صد ورد للمنتقدين الذي ينتظرون زيادة جرعة التشويق بعدما تورط "بحر" بجريمة قتل على طريق التهريب.