المغرب.. العثور على رأس رجل يُعتقد أنه لزوج فنانة مشهورة

عثر غواصون متطوعون، في نهر أبي رقراق بالرباط، على رأس رجل يُعتقد أنه يعود للقتيل رضا فرس، زوج الفنانة المغربية ريم فكري، وفق تقارير صحفية محلية.

وقالت وسائل إعلام مغربية إن السلطات والطب الشرعي تواصل جهودها لحسم هوية صاحب الرأس الذي تم العثور عليه، ليصار إلى تأكيد أو نفي صلته بقضية اختطاف وقتل زوج الفنانة التي شغلت الرأي العام المغربي.

وتعود قضية اختطاف وقتل زوج الفنانة المغربية إلى 8 فبراير/شباط الماضي، عندما تلقت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء بلاغًا باختطاف الضحية من قِبل أشخاص يستقلّون سيارة رباعية الدفع من أمام منزله، ما استدعى فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة.