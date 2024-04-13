المغرب.. العثور على رأس رجل يُعتقد أنه لزوج فنانة مشهورة
عثر غواصون متطوعون، في نهر أبي رقراق بالرباط، على رأس رجل يُعتقد أنه يعود للقتيل رضا فرس، زوج الفنانة المغربية ريم فكري، وفق تقارير صحفية محلية.
وقالت وسائل إعلام مغربية إن السلطات والطب الشرعي تواصل جهودها لحسم هوية صاحب الرأس الذي تم العثور عليه، ليصار إلى تأكيد أو نفي صلته بقضية اختطاف وقتل زوج الفنانة التي شغلت الرأي العام المغربي.
وتعود قضية اختطاف وقتل زوج الفنانة المغربية إلى 8 فبراير/شباط الماضي، عندما تلقت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء بلاغًا باختطاف الضحية من قِبل أشخاص يستقلّون سيارة رباعية الدفع من أمام منزله، ما استدعى فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة.
وأسفر التحقيق عن توقيف المتهم الرئيس المدعو "التوربو"، الذي ساهم في التنفيذ المادي لجريمة الاحتجاز والاختطاف والتعذيب المفضي للموت، قبل أن يسقط معاونوه تباعًا، كما انطلقت عملية البحث عن أشلاء الجثة بعد اعتراف الموقوفين بتقطيعها والتخلص منها في مجرى نهري بضواحي الرباط.
وكان والد الضحية قد اتهم الفنانة "ريم فكري" بتورطها بمقتل زوجها، وقال في تصريحات لوسائل إعلام مغربية، إنها دخلت المنزل خلال فترة اختفائه مع والدتها، وسرقت كل الأموال التي تركها زوجها في المنزل، وإنها كانت على دراية بما يحدث، وقامت بالتستر عنه.