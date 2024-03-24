نجوم مصريون يلجأون إلى الذكاء الاصطناعي لحفظ أرشيفهم الفني
لجأ عدد من الفنانين المصريين إلى التكنولوجيا الحديثة لحفظ أرشيفهم وأعمالهم الفنية، بالإضافة إلى العديد من الصور النادرة، وذلك من خلال تحديثها بوساطة الذكاء الاصطناعي.
وتعاقد هؤلاء النجوم ومنهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة، أحمد زاهر، شيري عادل، مع شركة تكنولوجيا في حفل سحور جمع بينهم مساء السبت، على تنفيذ هذه الفكرة المبتكرة بأحدث الوسائل.
ويستهدف هذا المشروع الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل، بحسب بيان صحفي صدر عن الشركة.
واتفق النجوم الذين تعاقدوا على المشروع بضرورة الحفاظ على أرشيفهم الفني، من خلال هذه الفكرة المبتكرة قبل ضياعه وسط العشوائية الالكترونية.
ومن المقرر الكشف خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل وصور خاصة بكل فنان لم يكشفها للجمهور من قبل، وتحمل الكثير من الذكريات والمعلومات القيمة.
ويعد أبرز الفنانين الذين تحمسوا للفكرة الفنانة إلهام شاهين والفنان محمود حميدة، حيث قاما بتشجيع زملائهما على هذه الخطوة لحفظ التراث الفني من الاندثار مثلما حدث مع العديد من الفنانين القدامى.