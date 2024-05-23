7 قتلى إثر فيضانات في ولاية "كيرالا" جنوبي الهند
لقي 7 أشخاص على الأقل حتفهم في ولاية كيرالا جنوبي الهند، بسبب فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة هطلت أكثر من المعتاد، قبل موعد الأمطار الموسمية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن السلطات الهندية.
وقال مسؤولون إن الأمطار التي هطلت في ولاية كيرالا جاءت أعلى من المعدل الطبيعي بنسبة 18% هذا العام، مما تسبب في فيضانات، وتعطيل رحلات جوية.
من جانبها، قالت هيئة إدارة الكوارث بالولاية إن رجلًا يبلغ من العمر 70 عامًا توفي جراء صاعقة برق في منطقة كاساراجود، أمس الأربعاء، فيما توفي شقيقان يبلغان من العمر 18 و21 عامًا بعد سقوطهما في مقلع للحجارة ملأته المياه في بالاكاد، الثلاثاء الماضي.
وقال مسؤول في الهيئة إن 4 لاقوا حتفهم أيضًا في منطقتي إدوكي وباتانامثيتا بعد سقوطهم في المياه.
وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية المحلية، يوم الخميس، تحذيرًا من الدرجة الحمراء من هطول أمطار شديدة الغزارة في 3 مناطق.
وعلى النقيض من ولاية كيرالا، واجهت معظم مناطق الهند وباكستان موجات حارة، مما دفع نيودلهي إلى إغلاق المدارس في وقت سابق من هذا الأسبوع.
بدورها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن "ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء جنوب آسيا يمكن أن يعرّض صحة ملايين الأطفال للخطر إذا لم تتم حمايتهم أو تزويدهم بالسوائل الكافية".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال علماء من حول العالم إن احتمالات درجات الحرارة بالغة الارتفاع في آسيا قد ازدادت بسبب تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري.