الهند.. فيضان شلالات يفاجىء فتى أثناء الاستحمام ويقتله (فيديو)
لقي فتى يبلغ من العمر 16 عامًا مصرعه أمس الجمعة، إثر جرفه من قبل فيضانات مفاجئة ضربت شلالات كورتالام القديمة في تينكاسي بولاية تاميل نادو جنوبي الهند.
وبحسب موقع "نيو إنديان إكسبرس"، فإن الفتى كان يستحم في الشلال مع مجموعة أخرى من السياح، قبل أن تتسبب الأمطار الغزيرة بفيضان مفاجىء في المكان.
وقال الموقع، إن المجموعة التي كانت مع "أسوين" استطاعت الهرب أثناء مشاهدتها تدفق المياه، لكن الفتى حوصر في المكان قبل أن يتم جرفه.
وعثر على جثته على بعد نصف كيلو متر من مكان الشلالات القديمة، وتم انتشاله من قبل السلطات التي أكدت أنها منعت السباحة والاستحمام فيها لغاية وضع نظام مبكر لمنع هذه الحوادث مستقبلا.