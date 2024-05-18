الهند.. فيضان شلالات يفاجىء فتى أثناء الاستحمام ويقتله (فيديو)

لقي فتى يبلغ من العمر 16 عامًا مصرعه أمس الجمعة، إثر جرفه من قبل فيضانات مفاجئة ضربت شلالات كورتالام القديمة في تينكاسي بولاية تاميل نادو جنوبي الهند.

وبحسب موقع "نيو إنديان إكسبرس"، فإن الفتى كان يستحم في الشلال مع مجموعة أخرى من السياح، قبل أن تتسبب الأمطار الغزيرة بفيضان مفاجىء في المكان.