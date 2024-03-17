وفاة ابنة مؤسس "المملكة المتوكلية" في اليمن.. من هي المعمّرة "تقيّة"؟

أسدل رحيل المعمّرة اليمنية تقيّة، ابنة الإمام يحيى حميد الدين المتوكل، الستار على الذرية المباشرة لمؤسس "المملكة المتوكلية" في شمال البلد، بعد عمر طويل، يتجاوز قرنًا من الزمان.

وتوفيت الأديبة والشاعرة، صاحبة "يتيمة الأحزان"، المولودة في العام 1922، أواخر الأسبوع الماضي، وسط تضارب الأنباء حول مكان رحيلها، خارج البلاد بين الرياض، وجدة، ولندن، وفق تداولات الصحافة اليمنية.

ومع وفاة "تقيّة" البالغة من العمر 100 وعامين، تجدد الجدل المُثار حول كتابها "يتيمة الأحزان من حوادث الزمان" الذي ألفته قبل عدة أعوام، تروي فيه حكايتها وسيرتها الذاتية، بجزالة أدبية مؤثرة، ورثتها عن والدها، في محاولة لتبييض حقبة زمنية ثار عليها اليمنيون بضع مرات، وصولًا إلى ثورة الـ"26 من سبتمبر"، ونهاية "المملكة المتوكلية"، في العام 1962.