الشاعرة المصرية اليهودية جويس منصور.. هل تعرضت للتهميش والظلم؟

باريس والسيريالية

ومع قيام ثورة 1952 وانتشار المد القومي العروبي، وتوتر العلاقات مع الجاليات اليهودية من حملة الجنسيات الأجنبية، انتقلت العائلة إلى أوروبا في 1956 واستقرت جويس منصور في باريس حيث فُتن الوسط الثقافي الفرنسي بالوافدة الجديدة، وتحمس لها نجوم النقد والأدب، وفتح لها الناشرون أذرعهم؛ نظرا لما لمسوه في أعمالها من "موهبة وحشية" و "صوت خاص استثنائي" و"تمرد على التقاليد الإبداعية التقليدية كافة" على حد تعبير الكثير منهم.

وتوطدت أواصر الصداقة بين "جويس" والشاعر الفرنسي الشهير أندريه بريتون، مؤسس ومنظر السيريالية، الذي منحها لقب " طفلة مسك الروم" واعتبر أشعارها "أفضل تجسيد للأفكار السريالية" حتى أنه أصبح يردد في كل مناسبة "الشعر السريالي هو جويس منصور".

ظلم وتهميش

ويشير الكاتب والفنان التشكيلي السيريالي محسن البلاسي، إلى أن "جويس" تعرضت للظلم والتحامل والنسيان على المستويات كافة؛ فقد تم تهميش تراثها ومنجزها العالمي من جانب مثقفي مصر على امتداد الحقب المختلفة، حتى أن أولئك الذين انتبهوا لها حصروا تجربتها في القصيدة الإيروتيكية الحسية التي تتناول تجليات الرغبة والجسد.

ويضيف في تصريح خاص لـ" إرم نيوز" أن جويس منصور أصدرت ديوانها الأول باللغة الفرنسية بعنوان "صرخات" ورحلت في سن 58 عاما، بعد إصابتها بمرض السرطان، تاركة إرثا فارقا واستثنائيا يتكون من 16 ديوانا شعريا و5 كتب نثرية.