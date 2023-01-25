لاجئ عراقي: الإنسانية أكبر "كذبة" في أوروبا

تحول حلم لاجئ عراقي بالوصول والعيش إلى أوروبا إلى كابوس؛ بسبب ما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة وتمييز على أراضيها، ما دفعه إلى العودة لوطنه "حفظا لكرامته الإنسانية التي انتهكت في مرات عديدة خلال رحلة لجوئه الصعبة والقاسية"، حسب قوله.

واختار حسن كحال كثير من الشباب مغادرة العراق هربا من واقع الحرب وتردي الأوضاع الاقتصادية، لكنه صدم بواقع أقسى، حيث اعتبر أن" الإنسانية أكبر كذبة في أوروبا"، حسب وصفه.

وكشف حسن في حديثه لقناة black box على يوتيوب حجم المعاناة التي تعرض لها منذ وصوله إلى ألمانيا في أواخر عام 2021 إثر هروبه من المعتقل في ليتوانيا، حيث تنقل بين السجون والكامبات وقضى أياما مرعبة وسط "دواعش"، كما واجه التمييز العنصري منذ دخول لاجئين من أوكرانيا التي منحتهم السلطات الأولوية.

ولم يخفِ حسن، المتواجد حاليا في العراق، تفاؤله بمجرد وصوله إلى ألمانيا بعد تجربة صعبة في معتقلات ليتوانيا. ويقول: "أطلقت على تاريخ وصولي إلى جسر ألمانيا الحدودي تاريخ الحرية، لكن الصورة تغيرت تماما بعد ذلك".