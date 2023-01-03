لاجئ سوداني: كنت أحلم برؤية اليابسة من قارب "متهالك"

ويروي ناصر لقناة" black box" على موقع "يوتيوب" تفاصيل رحلته التي خاضها بحرًا وسط أمواج عالية وبرد قاس منذ وصوله لمدينة الكفرة الليبية لحين رؤيته اليابسة، حيث انتابه بريق أمل بالنجاة وفرصة الحياة الجديدة نحو تحقيق حلمه بالوصول إلى هولندا.

ويقول ناصر، الذي ينتظر حاليًا مقابلة اللجوء في هولندا: "لم تكن لديّ رغبة في البداية في الهجرة، لكن شاءت الظروف أن أغادر السودان حيث لم تعد هناك إمكانية لمزيد التعايش مع الأوضاع".

ويكشف ناصر أن" نقطة الصفر في رحلته كانت دخوله ليبيا بمساعدة مهربين، حيث قطع الصحراء الحدودية عبر شاحنة".

ويتابع: "مكثت فترة في مدينة الكفرة الليبية، لكن لم يكن الوضع مطمئنًا فيها، ثم انتقلت إلى طرابلس، حيث كنت انتظر موعد انطلاق الرحلة إلى إيطاليا".

ويبين ناصر أنه اتفق مع مجموعة من المهاجرين البالغ عددهم قرابة 110 أشخاص وهم من جنسيات مختلفة للتنسيق مع مهربين والانطلاق من مدينة الزاوية ومنها إلى السواحل الإيطالية.

وانطلقت رحلة "ناصر" بعد منتصف الليل بعد أن سلّم المبلغ المالي المتفق عليه مع المهرب، وكانت ترافقهم في رحلة الهجرة عبر قارب متهالك امرأة وحيدة بصحبة طفلتها.

وأوضح: "وصلنا حينها إلى نقطة اللاعودة.. كان الظلام حالكًا، حتى أنني لم أنتبه للقارب الذي سينقلنا، ولم نكن نعلم أي معلومة عنه، كنا في مواجهة حقيقية مع المجهول".