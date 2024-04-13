طلميثة الليبية.. الإمبراطور العاشق يمنح المكان سرَّ الخلود (فيديو إرم)

زواج لم يخل من شيء من المصلحة والرغبة في المجد؛ إذ أراد الإمبراطور أن يوسع نفوذ إمبراطوريته التي تتخذ من مصر مقرًا لها، بالتحالف مع عمه " الملك ماجوس" الذي كان يحكم آنذاك أجزاءً مما يعرف اليوم بـ "ليبيا" عبر الاقتران بابنته، إلا أن هذا لا ينفي أن إطلاق اسمه على المدينة كان قرارًا حكيمًا مزج الحب بالسياسة.

تقع المدينة شمال شرق ليبيا، في موقع لا يمكن وصفه إلا بـ "العبقري" و"الفريد " بداية من إطلالته المباشرة على شاطئ البحر المتوسط والمرتفعات الجبلية التي تلوح في خلفية المشهد وسط تضاريس صخرية تتميز بالوعورة وتعرجات ساحلية تصعّب من مهمة الغزاة؛ ما منح المكان تحصينًا طبيعيًا وأهمية إستراتيجية كونه يقع على الخط الملاحي الذي يربط اليونان بشمال أفريقيا.

ورغم الطبيعة الوعرة للمكان، إلا أنه لا يخلو من تربة زراعية شديدة الخصوبة، جعلت منه مركزًا تجاريًا مزدهرًا في عهد الرومان الذي خضع لنفوذهم بعد البطالمة والذين أطلقوا عليه اسم " البنتابوليس" والذي سيتكون من مقطعين " بنتا " أي " خمس" و "بوليس" بمعنى "مدينة" في إشارة إلى إقليم "المدن الخمس" الذي تقع المدينة ضمنه.

وتضم المدينة كنوزًا من الآثار تتضمن بقايا الكنائس والقصور الفخمة، فضلاً عن شبكة مياه الشرب التي شيدها الرومان وفق منظومة هندسية بديعة تتألف من عشرات الصهاريج والأنفاق. وهناك "بوابة توكرة" التي سميت بذلك؛ لأنها تطل على مدينة توكرة و"الكنيسة المحصنة" التي سميت بذلك؛ لأن تصميمها المعماري يجعلها أشبه بالحصن، غير أن السكان المحليين يعرفونها باسم " قصر بو قبيبة" أي القصر المتوج بـ "قبة " صغيرة. وكان بعض قصور المدينة مقرًا للسلطة المحلية في العهد البطلمي، كما اتخذ منها نائب الإمبراطور الروماني "دقليديانوس" مقرًا لحكمه.