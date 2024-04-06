"عشق آباد".. مدينة الرخام الأبيض التي بناها الحب (فيديو إرم)

ينطوي اسمها على جرس موسيقي شديد العذوبة يحيل إلى آفاق وفضاءات رومانتيكية، لكن إطلالة واحدة عليها تؤكد أنّ لها من اسمها نصيبًا كبيرًا؛ بدليل طرزها المعمارية الفريدة وقبابها الذهبية وتماثيلها المبهرة وجذورها التاريخية التي تعود إلى ما قبل الميلاد.

وتعني عشق آباد "المدينة التي بناها الحب" أو "المدينة المحبوبة". ويطلق عليها كثيرون كذلك "مدينة الرخام الأبيض"؛ إذ تحتوي على مئات المباني المكسوة بهذا الرخام المستورد من إيطاليا، الذي يجعلها مثل أيقونة من الجمال الباذخ غارقة في حس ملائكي شديد النقاء والرهافة.

هي عاصمة تركمانستان وأكبر مدنها، وإحدى بقاع الجمال الساحرة في منطقة آسيا الوسطى ككل، تمتلك غطاء طبيعيًا من المناظر الخلابة زاده عمقًا وتنوعًا وقوعها في الوسط الشرقي من البلاد، وتحديدًا بين سلسلة جبال "كوبت داغ " وصحراء "قراقوم".

وعلى عكس مدن العالم التي كانت قديمًا تخشى فقط الغزاة، كُتب على المدينة أن تخشى كذلك غضب الطبيعة المتمثل في الزلازل المدمرة. يعود تاريخها إلى أنقاض مدينة أخرى بُنيت في الموضع نفسه، اسمها " كونجيكالا" ازدهرت في القرن الثاني قبل الميلاد بسبب وقوعها على "طريق الحرير"، الذي كان يربط الشرق والغرب تجاريا، لكن المدينة تعرضت إلى زلزال مدمر في القرن الأخير قبل الميلاد وأعيد تشييدها لدورها التجاري الحيوي.