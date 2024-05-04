مصرع 37 شخصا في أسوأ فيضانات تشهدها البرازيل (صور)

تواصل ارتفاع منسوب المياه جراء الفيضانات التي ضربت جنوب البلاد في البرازيل، لتسقط ما لا يقل عن 37 قتيلا وفقدان 74 شخصا، وبحسب ما ذكرت فرانس برس، فإن الوضع بات أشد خطورة الجمعة.

وتُعتبر مهمة رجال الإنقاذ شاقّة؛ إذ باتت مدن بكاملها معزولة عمليا عن العالم، ويتعذّر الوصول إليها بسبب فيضانات تجتاح منذ أيّام ولاية ريو غراندي دو سول، حيث يُتوقّع أن تهطل الأمطار حتى يوم الأحد على أقل تقدير.