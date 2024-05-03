أسوأ كارثة مناخية.. فيضانات عارمة تغرق جنوب البرازيل (صور)

أعلنت السلطات البرازيلية، الخميس، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب البلاد في الأيام الأخيرة وما تسبّبت به من فيضانات كارثية وانهيارات أرضية خلّفت 29 قتيلاً و60 مفقوداً على الأقلّ.

وفي ولاية "ريو غراندي دو سول" التي وعد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتقديم مساعدات حكومية لها، تنتشر الأضرار على مدّ البصر.