سوريا.. أقدم القلاع التاريخية تعاود استقبال الزوار (صور)

عادت قلعة حلب التي تعد من أقدم وأكبر القلاع التاريخية في العالم لاستقبال الزوار من السياح العرب والأجانب، بعد عام من الإغلاق بسبب الأضرار التي لحقت بها إثر الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا في فبراير 2023.

وقالت وزارة الثقافة السورية في بيان، إن المرحلتين: الأولى والثانية من أعمال الترميم انتهتا، وأصبح بإمكان الزوار الدخول إلى القلعة بشكل آمن.

وأوضح مدير الآثار والمتاحف بحلب، الدكتور صخر علبي لـ"إرم نيوز"، إلى أن الأضرار التي طالت القلعة تركزت في المدخل الرئيس حيث البرج والجسر الموصل للقلعة، إضافة لتشققات داخلية بسيطة ومتوسطة، اضطرتنا لإغلاق هذا الصرح ريثما ينتهي الترميم، حفاظاً على السلامة العامة".