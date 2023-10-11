مقاهي حلب التاريخية.. مكان مثالي لعشاق التراث

تقف قلعة حلب شامخة وسط المدينة القديمة .. كرمز لتاريخ و حضارة هذه المدينة العريقة و التي تمتد لآلاف السنين ..

بعد زيارة القلعة .. لابدّ من فنجاة من الشاي أو القهوة العربية وأنت تناظر باب القلعة وتشتم رائحة التاريخ وتستمع للقدود الحلبية في أحد المقاهي المقابلة للقلعة ..

هذه المقاهي تعد مكانًا مثاليًا لعشاق التراث، حيث يمكنهم الاستمتاع بتجربة ثقافية مميزة فيها بينما يحافظ أحصابها على عراقتها وطابعها التقليدي.

كما يمكن للزوار أن يتعرفوا على تاريخ هذه المدينة من خلال الحديث مع أصحاب المقاهي، الذين يروون لهم حكايات حلب العتيقة

يقول زائر لابدّ من أن تشعر بروح حلب القديمة عند جلوسك في أحد مقاهي القلعة هذا الأماكن المحببة للحلبيين ولجميع زوار المدينة ..