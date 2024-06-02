توقيف "يوتيوبر" اشتهر بنشر مقاطع مع العصابات (فيديو)

بدورها قالت عائلة النجم الكندي، إن الشرطة في ترينيداد وتوباغو أوقفت "كريس ماست ليست" في العاصمة بورت أوف سبين، في 28 مايو" من دون "أي سبب".

وأفادت في رسالة، بأن "يداه كانتا مكبّلتين طوال الوقت"، مطالبة "بممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على المستوى الدولي حتى يُطلق سراحه لأنه محتجز بشكل غير قانوني".

يذكر أن ترينيداد وتوباغو التي يقطنها 1.4 مليون نسمة، تشتهر بشواطئها ومهرجاناتها، وهي تقع على بعد حوالي عشرة كيلومترات فقط من سواحل فنزويلا، وتعتبر مركزاً لتهريب المخدرات والأسلحة والبشر. وتنشط فيه أكثر من 100 عصابة تضم نحو ألفي شخص، بحسب مسؤولين حكوميين.