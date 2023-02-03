للسفر في الخفاء.. تصميم يخت فاخر مغطى بالكامل بالمرايا (صور)
كشف مهندس اليخوت الشهير جوزيف فواكيس، عن تصميمه يختا عملاقا جديدا يمكنه الاختفاء في عرض البحر لمنح من على متنه الخصوصية والسرية التامة.
وصُمم اليخت الفاخر والبالغ طوله 88 مترا ليكون جسمه الخارجي مغطى بالكامل بالمرايا ليعكس البحر والسماء، مما يجعله خفيًا وسط الماء.
ومن المقرر أن يكون اليخت المسمى "بيغاسوس"، أول مركبة مطبوعة بالتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد في العالم، وبفضل تصميمه سيكون خفيًا وصديقًا للبيئة.
ويحتوي يخت "بيغاسوس" على ألواح شمسية مدمجة في الزجاج العاكس، قادرة على مد اليخت بالطاقة، وبالتحديد مولد يستخرج الهيدروجين من ماء البحر لتخزينه في بطاريات.
وتمد البطاريات بدورها محركا هيدروجينيّا هجينا بالطاقة قادرا على دفع اليخت، فضلا عن كل أنظمته.
وفي حين لم يتم الكشف عن سعر اليخت الفاخر، إلا أنه من المتوقع أن يكون سعره فلكيًا، مما يجعله في متناول الأثرياء فقط.
ويأتي اليخت بحديقة مائية متعددة المستويات توفر طعامًا طازجًا وتنقي الهواء على متنه، ويحتوي على جناح رئيسي بشرفة خاصة كبيرة، وجاكوزي كبير، ومسبح يتحول عند إغلاقه إلى مهبط هليكوبتر.
وقال فواكيس: "أردت أن أصمم يختًا يحترم الطبيعة، ويستطيع الاندماج فيها ليصبح غير مرئي تقريبا، فقد حان الوقت لتحقيق قفزات نوعية شجاعة نحو مستقبلنا الجماعي المستدام".