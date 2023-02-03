للسفر في الخفاء.. تصميم يخت فاخر مغطى بالكامل بالمرايا (صور)

ويحتوي يخت "بيغاسوس" على ألواح شمسية مدمجة في الزجاج العاكس، قادرة على مد اليخت بالطاقة، وبالتحديد مولد يستخرج الهيدروجين من ماء البحر لتخزينه في بطاريات.

وتمد البطاريات بدورها محركا هيدروجينيّا هجينا بالطاقة قادرا على دفع اليخت، فضلا عن كل أنظمته.