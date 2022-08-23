جبل طارق.. بيع يخت فاخر مرتبط برجل أعمال روسي خاضع لعقوبات في مزاد

عُرض يخت فاخر عملاق قيمته 75 مليون دولار، على صلة بملياردير روسي يعمل بمجال الصلب ويخضع للعقوبات المفروضة على موسكو، للبيع في مزاد اليوم الثلاثاء، في جبل طارق.

ويُفترض أن ذلك أول عملية بيع من نوعها منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط.

وكانت سلطات جبل طارق قد احتجزت اليخت (أكسيوما) في آذار/مارس الماضي، بعد أن قال بنك ”جيه.بي مورغان“ الأمريكي إن مالكه المزعوم دميتري بومبيانسكي لم يلتزم بشروط قرض بلغت قيمته 20 مليون دولار.

وأفاد متحدث باسم محكمة جبل طارق البحرية أنها عرضت اليخت الذي يبلغ طوله 72.5 متر للبيع في المزاد من خلال نظام عطاءات مغلقة تُرسل إلكترونيا بحلول منتصف نهار الثلاثاء.

وقال مدير المزاد نايغل هولير، السمسار لدى جهة تابعة لمحكمة جبل طارق العليا، لصحيفة غارديان الأسبوع الماضي إن هناك ”زيادة غير متوقعة في الآونة الأخيرة في عدد المشترين المحتملين“ حول العالم لهذا اليخت.

ويتسع اليخت لعدد 12 شخصا في ست حجرات ويضم مسبحا ومنتجعا صحيا وسينما ثلاثية الأبعاد، فضلا عن معدات للرياضات المائية.

ووفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها ”رويترز“، فقد أقرض ”جيه.بي مورغان“ 20.5 مليون يورو لشركة ”بيرين إنفستمنتس“ المحدودة المدرجة في جزر العذراء البريطانية والتي كانت مملوكة لشركة فيردبرغ القابضة المحدودة.

وكان بومبيانسكي مالكا لفيردبرغ وضامنا للقرض.

وذكرت الوثائق أن ”بيرين إنفستمنس“ تخلفت عن الوفاء بشروط القرض بعد أن قام بومبيانسكي في الرابع من آذار/مارس بتحويل أسهمه في فيردبرغ إلى طرف ثالث ثم فُرضت عليه عقوبات، ما أدى إلى منع سداد القرض.

وفرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على الرجل البالغ من العمر 58 عاما، والذي تقدر ثروته بملياري دولار وفقا لمجلة ”فوربس“، بعد فترة وجيزة من غزو أوكرانيا.

وكان بومبيانسكي حتى آذار/مارس، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة تصنيع أنابيب الصلب (أو.إيه.أو-تي.إم.كيه)، وهي أحد الموردين لشركة الطاقة الروسية غازبروم.

وقالت الشركة إنه انسحب منها منذ ذلك الحين.

وهذا أول يخت فاخر يتم احتجازه ويُعرف أنه عُرض للبيع في مزاد منذ أن فرض الغرب عقوبات على الروس المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب غزو أوكرانيا في شباط/فبراير.

وقالت مصادر قريبة من عملية البيع إن ”جيه.بي مورغان“ سيحصل فقط على مستحقاته البالغة 20.5 مليون يورو وإن أي عائدات أخرى من البيع سيعود التصرف فيها إلى المحكمة.