تسير بـ 5 عجلات.. الكشف عن أقصر سيارة في العالم (فيديو وصور)
كشفت مجموعة السيارات الإيطالية المعروفة باسم "كارماغيدون" النقاب عن أحدث ابتكاراتها وهي أقصر سيارة في العالم، وفق ادعائها، وتسير بخمس عجلات.
وتحقق هذا التصميم وفق المجموعة من خلال تقطيع سيارة Fiat Panda إلى النصف، لتحطم الرقم القياسي السابق بحجمها الصغير، كأقصر سيارة في العالم، إذ إنها ترتفع عن الأسفلت فقط بـ 3 سم.
وأوضح رودي كوتشي، أحد أعضاء المجموعة أن الإلهام وراء إنشاء أقصر سيارة في العالم نابع من الرغبة في الأصالة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للمشروع هو دفع حدود تصميم السيارة وجذب الانتباه على نطاق عالمي.
ولفتت المجموعة إلى أنها اختارت سيارة "Fiat Panda"؛ لأنها سيارة مميزة للغاية في إيطاليا وتكتسب شهرة عالمية ببطء.
من جهته قال ماتيو مارزيتي وهو عضو آخر في الفريق: "لقد قطعنا القشرة بأكملها بشفرة دائرية متبعة الخط الطبيعي للسيارة"، مشيرا إلى أنهم واجهوا تحديًا عندما تعلق الأمر بأنبوب العادم، حيث أطلق محرك السيارة أبخرة داخل الجسم.
وأضاف: "آخر شيء تم حله كان أنبوب العادم؛ لأن لدينا المحرك الذي طرد غاز العادم هذا داخل جسم السيارة، لكننا حللنا هذه المشكلة عن طريق مد أنبوب العادم بأنبوب حديدي آخر يخرج من السيارة''.
وأوضح مارزيتي أن إحدى أهم العقبات التي واجهها الفريق هي توفير مساحة كافية لاستيعاب السائق داخل المقصورة الضيقة، مع الحد الأدنى من الفسحة للمناورة، مبينًا أنهم ابتكروا حلاً غير تقليدي لدخول السائق، حيث يجب عليه الدخول من النافذة الخلفية واتخاذ وضع مائل على ظهره.
يشار إلى أن الرقم القياسي السابق في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأقصر سيارة صالحة للسير في العالم يبلغ 45.2 سم من الأرض إلى أعلى جزء من السيارة وتسمى "ميراي".