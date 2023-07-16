تسير بـ 5 عجلات.. الكشف عن أقصر سيارة في العالم (فيديو وصور)

وأوضح رودي كوتشي، أحد أعضاء المجموعة أن الإلهام وراء إنشاء أقصر سيارة في العالم نابع من الرغبة في الأصالة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للمشروع هو دفع حدود تصميم السيارة وجذب الانتباه على نطاق عالمي.

ولفتت المجموعة إلى أنها اختارت سيارة "Fiat Panda"؛ لأنها سيارة مميزة للغاية في إيطاليا وتكتسب شهرة عالمية ببطء.