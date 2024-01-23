"حبيبة مثالية" مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجني 30 ألف دولار شهريا (صور)

حققت عارضة أزياء شقراء، تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتتكلم 30 لغة مختلفة، 30 ألف دولار شهريا من رجال يشعرون بالوحدة.

وتصدرت العارضة التي تعمل على مدار 24 ساعة، واسمها "ليكسي لوف" Lexi Love عناوين الأخبار أخيرا، بعد أن زعم مبتكروها من شركة "فوكسي ايه آي" Foxy AI أنها العارضة الأكثر شعبية وإثارة في العالم.

وقالت الشركة ومقرها المملكة المتحدة، إن ليكسي حققت 30 ألف دولار من اشتراكات الرجال الشهرية، كما تلقت أكثر من 20 عرض زواج