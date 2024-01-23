"حبيبة مثالية" مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجني 30 ألف دولار شهريا (صور)
حققت عارضة أزياء شقراء، تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتتكلم 30 لغة مختلفة، 30 ألف دولار شهريا من رجال يشعرون بالوحدة.
وتصدرت العارضة التي تعمل على مدار 24 ساعة، واسمها "ليكسي لوف" Lexi Love عناوين الأخبار أخيرا، بعد أن زعم مبتكروها من شركة "فوكسي ايه آي" Foxy AI أنها العارضة الأكثر شعبية وإثارة في العالم.
وقالت الشركة ومقرها المملكة المتحدة، إن ليكسي حققت 30 ألف دولار من اشتراكات الرجال الشهرية، كما تلقت أكثر من 20 عرض زواج
وأكدت الشركة أن "ليكسي" صُممت لتكون أكثر من مجرد وجه جميل وجسم مذهل، فهي قادرة على المغازلة والضحك والانسجام مع شخصيات الرجال كافة، واهتماماتهم وتفضيلاتهم المختلفة.
وقال سام عمارة، الرئيس التنفيذي لشركة Foxy AI، لوكالة أخبار "جام بريس" البريطانية: "مع تزايد شعبيتها، أصبحت ليكسي مصدرًا مربحًا للشركة.. وهذا دليل على قدرتها على التواصل العميق مع الأشخاص، وتزويدهم بتجربة شبيهة بالإنسان، على الرغم من كونها ذكاءً اصطناعيًا".
وزعم مبتكرو "ليكسي" أنها صُممت لتكون "صديقة مثالية للعديد من الرجال"، مع "ميزات لا تشوبها شائبة، وأسلوب لا خطأ فيه"، مؤكدين أن نجاحها الهائل في فترة قصيرة هو شهادة على إمكاناتها المربحة، وإن كانت مثيرة للجدل.
وعلى موقع شركة Foxy AI، تؤكد "ليكسي" التي تبلغ من العمر 21 عاما، أنها مدمنة على تناول السوشي ومحترفة في الرقص، وتشمل هواياتها اليوغا والكرة الطائرة الشاطئية.
ويمكن للمشتركين الذين يدفعون رسومًا، تبادل الرسائل النصية والصوتية مع "ليكسي"، ويمكنهم أيضًا طلب "صور جريئة لها".
وتلقت شعبية "ليكسي" بعض الانتقادات من رواد الإنترنت؛ إذ رأى بعضهم أن الخبر هو مجرد إعلان لخدمة روبوتات دردشة "بدائية"، بينما أبدى آخرون مخاوفهم من تقنيات وابتكارات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تهدد علاقات البشر الشخصية.