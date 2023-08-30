تقرير: تزايد حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب في المكسيك

كشف تقرير صادر عن الأمن العام الوطني في المكسيك "SESNSP" بأن جرائم الاعتداء الجنسي والاغتصاب آخذة في الارتفاع في العاصمة مكسيكو سيتي، والعديد من الولايات الأخرى.

ونقلت صحيفة "Diario Imagen" المكسيكية بيانات رسمية صادرة من الأمانة التنفيذية للأمن العام، تشير إلى ارتفاع شكاوى الاغتصاب في المكسيك من 3230 شكوى إلى 3354 شكوى في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، فيما ارتفعت حالات الاعتداءات والانتهاكات الجنسية من 1135 حالة إلى 1347 حالة.

ولفتت إلى أن العاصمة مكسيكو سيتي سجلت خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 2834 حالة اعتداء جنسي، أي أكثر بـ 102 حالة من الفترة ذاتها عام 2022، عندما تم تسجيل 2732 حالة، في حين سجلت المكسيك 55 حالة اعتداء جنسي أفضت لقتل النساء، 33 منها في العاصمة خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري.