تقرير: ارتفاع ضحايا الأسلحة النارية من الأطفال والمراهقين في المكسيك

وأوضح التقرير أن عدد جرائم القتل العمد خلال الفترة التي أشار إليها التقرير أكثر من عدد الجرائم المسجلة في عام كامل في بلاد انتشرت فيها الفوضى والحروب.

وأشار التقرير إلى أن عدد القتلى ممن تتراوح أعمارهم بين 1- 17 عامًا خلال الفترة من 2015 إلى 2023 بلغ 21.916 قتيلًا، وأن ما نسبته 30% من جرائم القتل ارتكبت بسلاح ناري.

وسلط التقرير الضوء على قصة الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات التي قتلت بعيار ناري طائش إثر صراع مسلح بين عصابات في مدينة إيكاتيبيك؛ مكان سكنها مع والديها.

وتابع أن حق الفتاة ذهب دون معرفة القاتل، دون اتخاذ إجراء رادع أو يطوق منسوب العنف في البلاد.

المصدر: موقع "إنفوبي" الإخباري