7 قتلى بحريق بملهى ليلي في إسبانيا (فيديو)

قال رئيس بلدية مرسية في جنوب شرق إسبانيا، إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم جراء حريق في ملهى ليلي بينما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن أشخاص غير معلوم مصيرهم بعد الحادث.

وقالت إدارة الطوارئ على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، إن الحريق اندلع في الساعات الأولى من اليوم الأحد في ملهى تياتر بمنطقة أتالاياس الواقعة على أطراف مرسية.

وأظهر مقطع مصور نشر على حساب إدارة الطوارئ في مرسية على إكس فرق الإطفاء وهي تحاول السيطرة على ألسنة اللهب داخل الملهى الليلي كما أظهر المقطع السطح وقد دمرت النيران جزءا منه.