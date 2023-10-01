وزارة الداخلية العراقية تكشف سبب حريق الحمدانية

كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، السبب الرئيسي في حريق الحمدانية، وهو إطلاق الألعاب النارية داخل قاعة الحفلات.

وقال وزير الداخلية عبدالأمير الشمري خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة بغداد، أن عدد ضحايا حريق الحمدانية 107 قتلى إضافة إلى 82 جريحا.

وأوضح أن قاعة الحفلات في الحمدانية كانت مغلفة بمواد سريعة الاشتعال، وهو ما ساهم في سرعة انتشار الحريق وارتفاع عدد الضحايا، إضافة إلى عدم وجود مخارج للطوارئ.

وأكد الوزير العراقي، أن القاعة لا تتسع لأكثر من 500 شخص، مشيرا إلى أن ان صاحب القاعة تمكن من سحب جهاز التسجيل و الكاميرا وأخذهما إلى أربيل.

وقال الشمري إنه تمت، إحالة قائممقام الحمدانية ومسؤولين آخرين للقضاء.

وبين وزير الداخلية العراقي أن "اللجنة التحقيقية توصي باعتبار ضحايا حادثة الحمدانية شهداء، وإعفاء قائممقام قضاء الحمدانية وإعفاء مدير بلدية قضاء الحمدانية وإعفاء مدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى وإعفاء مدير مركز صيانة قضاء الحمدانية وإعفاء مدير قسم الإطفاء في نينوى ومدير الدفاع المدني".