تدفق غير مسبوق للمهاجرين على جزيرة إسبانية

شهدت جزيرة "إلهييرو" أصغر جزر الكناري الإسبانية، تدفقًا غير مسبوق بأعداد المهاجرين في الأشهر الخمسة الماضية، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

وقالت الوكالة، إن الجزيرة استقبلت 4366 مهاجرًا بينهم ألف قاصر خلال هذه الفترة.

وبحسب التقرير، تعاني "إلهييرو" نقصًا حادًا في الموارد، ليس فقط في الاستقبال، ولكن في أسرة المستشفيات، لأولئك الذين يصلون مصابين بالجفاف، وحتى الأطباء المتاحين لتقديم الرعاية والكشف الأولي للوافدين.