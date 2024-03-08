نقابة الموسيقيين تتقدم ببلاغ للتحقيق في وفاة حلمي بكر

أعلنت نقابة الموسيقيين في مصر، بقيادة الفنان مصطفى كامل، عن تقدمها ببلاغ للنائب العام للمطالبة بالتحقيق في وفاة الموسيقار حلمي بكر.

وأصدر علي الشريعي، عضو محلس النقابة، بيانا بعد الاجتماع الذي أقيم مساء الخميس، جاء فيه: "إزاء الأخبار المتداولة حول وفاة الموسيقار حلمي بكر، حيث أن الفنان الراحل هو عضو جميعة عامل في نقابة الموسيقيين، بالإضافة الي قيمته الفنية الكبيرة، وحرصا من النقابة علي أعضاءها وبناء على مناشدات الجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين، تم تفويضي من مجلس الإدارة في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه ما حدث في الموسيقار الراحل، حيث أن النقابة من ضمن اختصاصاتها، حمايه أعضائها".