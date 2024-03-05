طبيب يكشف عن مفاجأة صادمة في تقرير وفاة حلمي بكر

كشف الطبيب المصري محمد السبعاوي استشاري الأمراض الباطنية، عن مفاجأة صادمة تضمنها التقرير الطبي للموسيقار الراحل حلمي بكر.

وقال السبعاوي إن تقرير بكر تضمن صورة للدم اتضح من خلالها أن لديه نقصاً شديداً في كرات الدم الحمراء، أدى إلى عدم تقبل خلايا الجسم للأكسجين بشكل صحيح.

وظهر في تقرير الراحل وجود نوع من أنواع الفشل الكبدي ومشاكل في مجرى البول واعتلال في الكلى وتضخم في البروستاتا.

وأضاف أن بكر كان يعاني اضطراباً شديداً في الوعي نتيجة صدمة بسبب جفاف شديد في الجسم، وذلك بسبب عدم تعاونه، ورفضه تركيب القسطرة، ورفضه تركيب كانيولا مركزية لمتابعة الداخل والخارج من السوائل، حسب ما جاء في التقرير".

وذكر أنه تم وضع صدادات الأدرينالين للموسيقار حلمي بكر، وعليه توقفت عضلة القلب، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي 3 مرات دون جدوى.

واتضح أن بكر كان لديه مشاكل في السكر والضغط، وكان مصاباً بفيروس الكبد B و C، وهو ما سبب مشكلة اعتلال كلوي مزمن نتج عنه ارتجاع في الكلي أدى إلى عدوى في الدم أدت بدورها إلى جفاف في الدم.