حرائق الغابات تستعر قرب أثينا واليونان تخشى تمدد النيران

تبذل فرق الإطفاء المدعومة بطائرات جهودًا مضنية لاحتواء حريق مستعر لليوم الثاني قرب العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الأربعاء.

وتقول السلطات، إن الحرارة والرياح القوية قد تتسببان في اندلاع مزيد من الحرائق التي أودت بحياة 20 شخصًا بالبلاد.

وأجلت السلطات المئات من منازلهم في أنحاء البلاد منذ نشوب الحرائق في شمال اليونان يوم السبت، والتي أججتها الرياح القوية في ثاني أكبر حريق هذا الصيف، فيما قالت إدارة الإطفاء إن عددًا من الحرائق يجتاح البر الرئيسي اليوناني.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء إيوانيس أرتوبيوس "الظروف لا تزال صعبة، وفي بعض الحالات بالغة الصعوبة. جميع قوات الحماية المدنية ما زالت في حالة تأهب وتكافح الحرائق".