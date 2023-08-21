وسط جهود هائلة لكبح النيران.. توسع رقعة الحرائق في اليونان
تبذل السلطات اليونانية جهوداً غير عادية لمحاصرة النيران التي تواصل تمددها في شمال شرق اليونان بالقرب من مدينة أليكساندروبوليس الساحلية، لليوم الثاني على التوالي، مع هبوب رياح بشدة سبع درجات على مقياس بوفورت المؤلف من 12 درجة.
وأفاد وزير الحماية المدنية فاسيليس كيكيلياس بأن رجال الإطفاء والمتطوعين والجيش والشرطة والسلطات المحلية يخوضون معركة كبيرة لمكافحة الحريق في أليكساندروبوليس".
ودعا الوزير إلى توخي الحذر مع توقعات حدوث حرائق تضع جزر إيبويا وأتيكا وبيوتيا وأرغوليس وكورنث في حالة تأهب قصوى.
وكافح رجال الإطفاء 53 حريق غابات خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب السلطات، فيما يمتد أكبر هذه الحرائق في جنوب شرق قرية لوتروس باتجاه موناستيراكي ودوريكو، بحسب المصدر نفسه.
وفي الوقت الذي جرى فيه إجلاء عدة قرى، يوم السبت، يواصل رجال الإطفاء جهود منع الحريق من الوصول إلى مركز لرعاية الحيوانات بالقرب من دوريكو، وفق ما قال يانيس أرتوبيوس، أحد المتحدثين باسمهم، لقناة "اوبن تي في" التلفزيونية.
في أواخر تموز/يوليو، شهدت البلاد أكبر موجة حر بالنسبة لهذا الشهر من كل عام، تجاوزت الحرارة خلالها 40 درجة مئوية في العديد من الأماكن، وفقًا لمرصد أثينا الوطني.
واندلعت حرائق متعددة، لا سيما في جزيرة كورفو (شمال غرب) التي يؤمها السياح بكثرة، حيث تم إجلاء حوالي 2500 شخص.