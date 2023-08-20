اليونان.. إخلاء 8 قرى بسبب حرائق غابات

أعلنت السلطات في اليونان إخلاء 8 قرى في شمال شرق البلا، اليوم السبت، فيما تتجه نيران حرائق غابات صوب المطار في مدينة أليكساندروبوليس الساحلية.

وقال حاكم مقدونيا الشرقية وتراقيا خريستوس ميتيوس لوكالة أنباء أثينا، "تم إخلاء ثماني قرى على الأقل ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تعرض حياة الناس للخطر".

وطلبت السلطات من سكان مدينة أليكساندروبوليس الساحلية البقاء في منازلهم.