مسلسل "أغمض عينيك".. حكاية إنسانية ناعمة عن فلسفة الاختلاف

موضوع مختلف ونص رصين

عمل درامي شفيف يدعو لأن نرى الأشياء بقلوبنا وألا نحكم عليها بما نراه فقط، ولا سيما عندما يتعلق الموضوع بالاختلاف، حيث إن رسالة "أغمض عينيك" الأساسية تنضوي تحت ضرورة العيش بتناغم مع الآخر، وهذا الحل الوحيد لتجاوز الاختلافات مهما كانت.

ويزيد من جرعة الجَمال في هذا العمل، إلى جانب النص الرصين، وخيارات المخرج الدقيقة، أداء الممثلين الرائق، والتَّبنِّي الأمين لمتطلبات الشخصية النفسية والجسدية، بكل ما تحمله من عمق إنساني قادر على مخاطبة وجدان كل مُشاهد لهذا المسلسل، وكأن هناك نوع من التَّصوُّف في الأداء، على صعيد شخصية الأم المتفانية، وصديقها النبيل، ومسؤولي المركز اللطفاء، وأيضاً بما يتعلق بشخصية "زوربا" (محمد الأحمد) المركبة، نتيجة عشقها للحرية والحياة، مع كراهية الالتزام بأي متطلبات لذاك العشق.

كل ذلك جعل "أغمض عينيك" الذي أنتجته شركة الأدهم بمثابة تراجيديا آسرة عن حال السوريين عموماً، بصعوبات العيش، والقلق المزمن الذي يرافقهم في معظم تفاصيل حياتهم، وخياراتهم المبنية وفق صراعات وجودهم.

وفوق ذلك، فإن توجُّه هذا العمل الاجتماعي للعائلة السورية، أكسبه نقاطاً إضافية في هذا الموسم الدرامي، خاصةً أنه حافظ على نفسه بعيداً عن عوالم العنف والخيانة والمخدرات والفجور الأخلاقي، مُركِّزاً على مقاربات إنسانية واقعية تضيء نوراً نبيلاً في وجه ظلام الواقع الذي يعيشه السوريون.