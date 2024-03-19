مسلسل عراقي يثير ضجة بعد اتهامه بالإساءة إلى "رموز مذهبية"

أثار المسلسل العراقي "عالم الست وهيبة"، الذي تنتجه وتعرضه قناة "يو تي في" في رمضان، جدلًًا بين متابعين.

واتهم عراقيون صناع المسلسل بالإساءة للرموز الدينية والمذهبية، وطالبوا بإيقاف عرضه فورًا.

وكانت شخصية "مهيدي" في المسلسل في جزئه الثاني، أثارت حالة كبيرة من الجدل، بعد اتهامات بالمساس برموز دينية من خلالها، فيما ندد منتقدو العمل بضرورة فرض رقابة على الفن وحرية التعبير.

واضطرت القناة إلى حذف بعض المشاهد بالفعل، بعد حالة الغضب بين الجمهور.

ووفق موقع "الحرة"، أكد مدير قناة "يو تي في"، علي عجام، إصدار القناة لبيان يوضح فيه ملابسات ما حدث.

ووجهت القناة البيان إلى رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي المؤيد، أكدت خلاله "الاستجابة لِما حصل من مناشدات واعتراضات اجتماعية وبرلمانية وحكومية بشأن بعض الملابسات في مسلسل عالم الست وهيبة الجزء الثاني".

وقال البيان: "إيمانًا منا بالالتزام التام باللوائح والضوابط التي وضعتها الهيئة الموقرة ومنها احترام التعدد الديني والمذهبي والقومي، والحرص على وحدة العراق الوطنية، وعدم التعرض للرموز الدينية والمجتمعية بشكل مباشر أو غير مباشر، قمنا بإزالة كل الملابسات والملاحظات التي أشارت إليها هيئتكم الموقرة، وما أورده بيان ديوان الوقف الشيعي، اعتبارًا من حلقة اليوم".