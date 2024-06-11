تناول واقع الفلسطينيين.. "إرم نيوز" يكشف كواليس فيلم "صرخات الأطفال"

بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم الوثائقي القصير "صرخات الأطفال" في النرويج أخيرًا، كشف مخرج العمل الفلسطيني إياد أبو روك في لقاء مع "إرم نيوز" عن فكرة العمل ونجاحه وصعوبة الحصول على تمويل إنتاجي في الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن فكرة الفيلم نشأت من الواقع المؤلم الذي يعيشه الأطفال الفلسطينيون يوميًّا.

وتالياً نص الحوار..

كيف نشأت فكرة تقديم فيلم وثائقي قصير بعنوان "صرخات الأطفال" والذي تم عرضه أخيرًا وأثار تفاعلًا كبيرًا في الوسط الثقافي والسينمائي الأوروبي وبالتحديد في "النرويج"؟

نشأت فكرة تقديم فيلم "صرخات الأطفال" من الواقع المؤلم الذي يعيشه الأطفال الفلسطينيون يوميًّا، لقد شعرت بضرورة تسليط الضوء على معاناتهم وتوصيل أصواتهم من خلال وسيلة قوية كالفيلم الوثائقي المأخوذ من واقع الحال المؤلم. كانت ردود الأفعال بعد عرض الفيلم مشجعة للغاية، وتلقيت العديد من التعليقات الإيجابية من الجمهور والنقاد على حد سواء في النرويج، حيث تم عرض الفيلم، بحضور سفراء وحقوقيين ودبلوماسيين ومؤثرين.

وكان ذلك بالتعاون مع سفارة فلسطين في "أوسلو" التي لعبت دورًا كبيرًا في إظهار هذا الفيلم، وكانت السفيرة الفلسطينية "ماري انطوانيت سيدن" هي من ساعدت بكل الإمكانيات من خلال كلمه ألقتها، سلطت فيها الضوء على قضية الفيلم. ولاحظت تفاعلًا عاطفيًّا قويًّا من الحضور؛ ما يدل على أن الرسالة وصلت وبكل بوضوح.