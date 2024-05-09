مؤلف "السرب" يكشف لـ"إرم نيوز" كواليس كتابة الفيلم

كشف عمر عبدالحليم مؤلف فيلم "السرب" الذي تم طرحه منذ أيام قليلة بدور العرض السينمائية في مصر في حديث لـ"إرم نيوز" عن كواليس كتابة العمل، الذي قال إن العمل عليه قد بدأ منذ أربعة أعوام من خلال كتابة القصة التي كانت مُجرد فكرة في خاطره منذ الحادث الإرهابي الذي نفذه تنظيم "داعش" بذبح 21 مصريا على الأراضي الليبية والرد الفوري الحاسم من القوات المسلحة المصرية بضرب معقل العناصر الإجرامية التي نفذت الحادث الإرهابي من خلال ضربة جوية حاسمة في ذلك الوقت حسبما ذكر.

وأضاف مؤلف "السرب"، قائلا: "فكرة الفيلم بداخلي منذ سنوات منذ وقت الحادثة والرد الحاسم من القوات المسلحة المصرية على العناصر الإجرامية، كان لدي شغف كبير بكتابة نص عن هذا الحادث وتوابعه ودور مصر في التصدي للعمليات الإرهابية، تحقق الأمر وبدا في الخروج للنور من حيز الأفكار للتنفيذ منذ أربعة أعوام وبدأت في الكتابة والقيام بمسودات من أجل الاستقرار على الشكل النهائي الذي يظهر به العمل، والحقيقة أنني وجدت دعما كبيرا منذ البداية من الجهة الإنتاجية لتقديم الفيلم بأفضل شكل ممكن، حيث الدور الذي تقوم به مصر في إثراء الوعي الثقافي والوطني من خلال تقديم قصص واقعية عن بطولات الجيش المصري والتصدي للعمليات الإرهابية والحفاظ على أمن وسلامة المصريين داخل وخارج أراضيها".

وبسؤاله عن المراجع والمعلومات البحثية التي قام بها من أجل الكتابة، قال: "استغرقت رحلة البحث والكتابة شهورا طويلة من أجل تقديم القصة بواقعية شديدة تحاكي الواقع، خصوصا أن قصة العمل تدور على الأراضي الليبية وهذا الأمر استلزم الكثير من البحث والتدقيق حول الواقع الليبي الذي يحمل الكثير من القصص والقضايا ووجهات النظر المتشابكة، لقد ساعدني التحدث مع بعض الأشخاص الملتصقين بالواقع الليبي من خلال القيام بمناقشات حول الكثير من التساؤلات التي كانت تدور بداخلي لتساعدني في الكتابة، بالإضافة للبحث أيضا حول الخلفية التاريخية والإنسانية للعشرين شهيدا الذين نفذت فيهم العملية الإرهابية، لم يكن الأمر سهلا لكنني حصلت على كافة المعلومات التي جعلت النص يخرج بشكل واقعي وبناء على مرجعيات واقعية وحقيقية".

وقال عمر عبدالحليم إنّ فيلم "السرب" مأخوذ من أحداث واقعية ولا يمكن أن يتم تصنيفه كعمل وثائقي، موضحا: "الفارق بين الفيلم الدرامي والوثائقي وكذلك التسجيلي واضح وصريح ويستطيع المشاهد أن يُفرق بين الثلاثة أنواع، تجربة السرب مأخوذة عن قصة واقعية وبعيدة عن الوثائقية تماما وهذا واضح وصريح، السينما والدراما محاكاة للواقع، نحن اعتمدنا على أحداث رئيسة وواقعية يعرفها وتابعها الجميع من خلال الحادث الإرهابي عام 2015 والرد المصري على العناصر الإرهابية بضربة جوية حاسمة، لكن المراجع والبحث من أجل التركيز على المشاعر والقصص الإنسانية التي تخص الشخصيات الموجودة في العمل، كل ذلك كان حاضرا وفق مواقف درامية بمشاعر إنسانية تعتمد في الأساس على قصة واقعية منقولة كما هي دون إجراء أي تغييرات ما بين الواقع والدراما".

كما أعرب عمر عبدالحليم عن سعادته وفخره بكتابة فيلم "السرب" الذي يعتبره تأريخا لأحداث واقعية وتم تنفيذه بإمكانيات إنتاجية عالية إلى جانب الاستعانة بتقنيات مختلفة في الجرافيك وتصميم المعارك الحربية بدقة بالغة يرى أنها لا تقل أهمية في جودتها عن الأعمال السينمائية الأجنبية والعالمية، وأشار أيضا إلى أن سعادته بالمشاركة في هذه التجربة الكبيرة نابع من إثراء الحس الوطني لدى الشباب والأجيال الجديدة والجمهور بشكل عام من خلال تقديم قصص واقعية وبطولات الجيش المصري التي يرى أنه من الضروري تعريف الأجيال الشابة والجديدة بها.

والجدير بالذكر أن فيلم "السرب" شارك في بطولته والظهور بأدوار ضيوف الشرف فيه نُخبة كبيرة من الممثلين بينهم: أحمد السقا، شريف منير، مصطفى فهمي، محمد ممدوح، دياب، صبا مبارك، نيللي كريم، أحمد حاتم، كريم فهمي، آسر ياسين، محمود عبدالمغني، إسلام جمال ونخبة كبيرة من النجوم، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.