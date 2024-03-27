"الصحة العالمية" تحذر من تنامي ظاهرة "مضايقة" الأطفال عبر الإنترنت

حذرت منظمة الصحة العالمية في تقرير حديث لها، من مخاطر تنامي ظاهرة استغلال الأطفال، وإيقاعهم ضحايا مضايقات عبر شبكة الإنترنت.

وكشفت دراسة نشرتها المنظمة، اليوم الأربعاء، أن نحو %16 من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11-15 عاما، قالوا إنهم تعرضوا لمضايقات عبر الإنترنت عام 2022، حيث ارتفع هذا الرقم عما كان عليها قبل أربع سنوات.

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه، أن هذه الأرقام تشكل "جرس إنذار"، ويدعو الجميع إلى مكافحة المضايقات والعنف في أي مكان وزمان.

وأفادت دراسة سابقة حملت عنوان "السلوك الصحي لدى الأطفال في سن الدراسة"، بتسجيل 13% من حالات التنمر عبر الإنترنت لدى هذه الفئة العمرية، فيما بقيت الأرقام المرتبطة بالمضايقات الجسدية ثابتة.

ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، فقد قال 11% ممن شملهم الدراسة، إنهم تعرضوا لمضايقات في المدرسة خلال العام الماضي، فيما بلغت هذه النسبة %10 في الدراسة التي أُجريت قبل أربع سنوات.

واعتبر المنظمة، بأن جائحة "كوفيد-19" غيّرت طريقة تفاعل المراهقين مع المضايقات، مشيرة إلى أن 15% من الصبيان و16% من الفتيات قالوا إنهم تعرضوا للمضايقة عبر الإنترنت مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر القليلة الفائتة.

وأظهر التقرير، أن أعلى مستويات المضايقات سُجّلت لدى الصبيان في كل من بلغاريا، وليتوانيا، وبولندا، ومولدوفا، بينما كانت المستويات الأدنى لدى الصبيان في إسبانيا.